Terremoto in Afghanistan, si scava tra le macerie

L'area orientale del Paese è stata colpita da un forte sisma di magnitudo 6.0

01 Set 2025 - 08:43
È strage in Afghanistan dopo il forte terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito il Paese nella serata di domenica 31 agosto. Le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma. Il terremoto ha devastato una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. L'Autorità per la Gestione dei disastri di Kunar ha dichiarato che sono stati colpiti soprattutto i distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare.

