Terremoto in Afghanistan, si continua a scavare tra le macerie

Il bilancio è arrivato a 900 morti, ma il numero delle vittime è destinato a salire mano a mano che i soccorritori arriveranno nelle aree più isolate

02 Set 2025 - 11:27
00:38 

Sale ad almeno 900 morti e 3mila feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito l'est dell'Afghanistan. Lo ha riferito Yousaf Hammad, portavoce  dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri del Paese,  citato dal Guardian.  Le autorità hanno affermato di prevedere un ulteriore aumento  delle vittime una volta che le squadre di soccorso avranno  raggiunto località più isolate, molte delle quali sono rimaste  inaccessibili per oltre 24 ore dopo il sisma

