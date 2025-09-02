Terremoto in Afghanistan, si continua a scavare tra le macerie

Sale ad almeno 900 morti e 3mila feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito l'est dell'Afghanistan. Lo ha riferito Yousaf Hammad, portavoce dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri del Paese, citato dal Guardian. Le autorità hanno affermato di prevedere un ulteriore aumento delle vittime una volta che le squadre di soccorso avranno raggiunto località più isolate, molte delle quali sono rimaste inaccessibili per oltre 24 ore dopo il sisma