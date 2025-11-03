Terremoto in Afghanistan: morti, feriti e danni

Almeno 20 persone sono morte e circa 320 sono rimaste ferite a seguito del terremoto di magnitudo 6.3, che nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 novembre ha colpito le province di Balkh e Samangan, nell'Afghanistan settentrionale. E' quanto ha reso noto il portavoce del ministero della Salute del governo talebano, Sharafat Zaman Amarkhail. Il numero dei morti e feriti, ha aggiunto il funzionario, potrebbe aumentare. Il sisma ha interrotto la fornitura di energia elettrica in diverse zone dell'Afghanistan. Inoltre, il terremoto ha danneggiato parte della Moschea Blu, luogo di culto a Mazar-i Sharif, secondo quanto reso noto dal portavoce della provincia di Balkh, Haji Zaid.