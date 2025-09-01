Logo Tgcom24
I talebani CHIEDONO elicotteri

Terremoto di magnitudo 6 devasta l'Afghanistan orientale

Oltre 800 le vittime, dispersi e migliaia di feriti.""Le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone montuose rimaste isolate

di Francesca Canto
01 Set 2025 - 12:43
01:27 

A pochi minuti dalla mezzanotte, ora locale, la terra ha cominciato a tremare in Afghanistan. Un terremoto di magnitudo 6 con una profondità di 8 chilometri, ha colpito la provincia di Kunar, un'area montuosa vicino alla città di Jalalabad, nella zona orientale del Paese, uccidendo almeno 800 persone e ferendone migliaia.
Decine di case sono distrutte. I soccorritori lottano contro il tempo per salvare chi è rimasto intrappolato sotto le macerie. 

afghanistan
terremoto

