Terremoto di magnitudo 6 devasta l'Afghanistan orientale

A pochi minuti dalla mezzanotte, ora locale, la terra ha cominciato a tremare in Afghanistan. Un terremoto di magnitudo 6 con una profondità di 8 chilometri, ha colpito la provincia di Kunar, un'area montuosa vicino alla città di Jalalabad, nella zona orientale del Paese, uccidendo almeno 800 persone e ferendone migliaia.

Decine di case sono distrutte. I soccorritori lottano contro il tempo per salvare chi è rimasto intrappolato sotto le macerie.