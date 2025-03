Terremoto a Bangkok, un italiano: "In due minuti il grattacielo si è sbriciolato davanti ai miei occhi"

"Il terremoto è durato un minuto e mezzo, due minuti. La prima cosa che ho notato è che all'angolo della via principale le persone guardavano verso l'alto in questa zona piena di grattacieli con le piscine all'ultimo piano: tonnellate d'acqua si riversavano dai tetti e ho capito che la situazione era seria". Racconta così a Tgcom24, Vittorio Badini Confalonieri, 48 anni di Torino, nipote e omonimo dell'ex ministro del Turismo e dello spettacolo nel secondo governo Andreotti, quei minuti di terrore della scossa di magnitudo 7.7 che ha devastato il sud-est asiatico. "Sono corso in ufficio - continua la testimonianza - per chiamare mio figlio di 14 anni che era a casa da solo con l'influenza, mia moglie era all'asilo dove lavora, il minore era a scuola e da lì ci hanno inviato video rassicuranti. Per fortuna tutto a posto".