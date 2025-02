Campi Flegrei, bufera sulle parole di Ciciliano: "Con una scossa 5.0 contiamo i morti"

È polemica per le parole pronunciate martedì sera dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, nel corso dell'incontro con la cittadinanza a Pozzuoli (Napoli) per fare il punto sullo sciame sismico in corso da giorni nell'area dei Campi Flegrei. "In caso di scossa di quinto grado cosa si fa? Cadono i palazzi e contiamo i morti, funziona così", ha affermato Ciciliano rispondendo alla domanda di una cittadina sui piani di evacuazione e le vie di fuga.