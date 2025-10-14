Logo Tgcom24
Termosifoni accesi dal 15 ottobre al Centro - Nord

Salvo crollo imprevisto delle temperature, in gran parte del Sud Italia il riscaldamento verrà acceso un mese dopo

di Giulia Ronchi
14 Ott 2025 - 14:59
01:06 

Domani si riaccendono i termosifoni. Ma potranno farlo solo i cittadini residenti al Centro - Nord, coloro che abitano in zone in alta montagna non sono sottoposti a limitazioni. Caloriferi accesi, dunque, dal trentino al Piemonte, dalla Lombardia, al Veneto, fino all’Emilia Romagna. Dovranno aspettare il 1° novembre coloro che abitano nelle province del Centro Italia. Come Genova, Firenze e Roma. Salvo crollo imprevisto delle temperature, in gran parte del Sud Italia il riscaldamento verrà acceso a partire dal 15 novembre. Infine, dovranno attendere il 1 dicembre gli abitanti della Sicilia.

  

 

