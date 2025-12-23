Logo Tgcom24
Accusato di tentato omicidio

Tenta di sparare a un agente e viene bloccato appena in tempo

Il 21enne era sospettato di un furto in un centro commerciale

23 Dic 2025 - 10:55
00:40 

Una sequenza drammatica quella ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un ufficio di un centro commerciale in Ohio negli Stati Uniti. Un ragazzo 21enne sospettato di furto era seduto con un compagno in un ufficio del supermercato quando ha estratto la pistola e l'ha puntata contro un agente di polizia, come mostra il video. Un dipendente del supermercato è intervenuto e ha quindi atterrato il ragazzo, l'agente di polizia lo ha poi ammanettato. Secondo quanto riportato dai media locali il 21enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, aggressione aggravata a un agente di polizia e possesso di droga.

