Tenta di sparare a un agente e viene bloccato appena in tempo

Una sequenza drammatica quella ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un ufficio di un centro commerciale in Ohio negli Stati Uniti. Un ragazzo 21enne sospettato di furto era seduto con un compagno in un ufficio del supermercato quando ha estratto la pistola e l'ha puntata contro un agente di polizia, come mostra il video. Un dipendente del supermercato è intervenuto e ha quindi atterrato il ragazzo, l'agente di polizia lo ha poi ammanettato. Secondo quanto riportato dai media locali il 21enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, aggressione aggravata a un agente di polizia e possesso di droga.