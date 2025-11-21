Logo Tgcom24
DA PIAZZA MAGGIORE AL PALADOZZA

Tensioni a Bologna per il match Virtus-Maccabi

Bombe carta, fumogeni, mazze di legno e idranti al corteo ProPal

21 Nov 2025 - 21:08
00:56 
