Tennis, Paolini ed Errani si uniscono al balletto delle raccattapalle

Un momento di leggerezza ha conquistato il pubblico
Durante il torneo WTA di Pechino, un momento di leggerezza ha conquistato il pubblico: alcune raccattapalle hanno improvvisato un balletto a bordo campo e, a sorpresa, anche Sara Errani e Jasmine Paolini si sono unite alla danza. Le due tenniste italiane, attese il 3 ottobre nei quarti di finale di doppio, sono state accolte con entusiasmo, diventando protagoniste non solo per il loro talento sportivo ma anche per la complicità mostrata fuori dal campo.
Commenti (0)