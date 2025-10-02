Tennis, Paolini ed Errani si uniscono al balletto delle raccattapalle

Durante il torneo WTA di Pechino, un momento di leggerezza ha conquistato il pubblico: alcune raccattapalle hanno improvvisato un balletto a bordo campo e, a sorpresa, anche Sara Errani e Jasmine Paolini si sono unite alla danza. Le due tenniste italiane, attese il 3 ottobre nei quarti di finale di doppio, sono state accolte con entusiasmo, diventando protagoniste non solo per il loro talento sportivo ma anche per la complicità mostrata fuori dal campo.