Mondo
le indagini

Tennis e scommesse, l'inchiesta della procura di Roma

Il sospetto è che un russo coordinasse una rete di "disturbatori" a bordo campo, uomini incaricati di alterare l'andamento dei match

di Alessio Campana
09 Ago 2025 - 19:31
01:23 

Per un 35enne russo la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di gestire un giro di scommesse illegali milionario nel tennis. Un vero e proprio sistema, secondo gli inquirenti, che coinvolge anche altre persone, assoldate più o meno indirettamente dagli uomini del faccendiere, per indirizzare le partite con i loro comportamenti sopra le righe. Il sospetto è che il russo coordinasse una rete di "disturbatori" a bordo campo, uomini incaricati di alterare l'andamento dei match.

tennis
scommesse

