Tenerife, manifestanti in piazza contro il turismo di massa

Centinaia di manifestanti si sono riuniti a Tenerife per protestare contro il turismo di massa e il suo impatto ambientale sulle Isole Canarie. La protesta è stata organizzata dal collettivo "Le Isole Canarie hanno un limite" per chiedere uno spostamento verso forme di turismo più sostenibili ed eque. La manifestazione è avvenuta in un clima di crescente malcontento nella regione. Una precedente protesta di aprile aveva portato decine di migliaia di persone da tutto l'arcipelago nelle strade di Tenerife. Secondo l'Istituto di Statistica delle Isole Canarie, la regione ha accolto quasi 18 milioni di turisti nel 2024. Ma i residenti locali affermano che l'elevato afflusso turistico non si traduce in benefici per la popolazione locale, ma ha causato l'aumento dei costi delle case, il sovraccarico delle infrastrutture e il degrado dell'ambiente.