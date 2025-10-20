Temptation Island", Sonia Barrile: "Simone mi ha chiesto scusa ma non lo perdono"

Sonia Barrile ospite a "Verissimo" racconta della sua gravidanza, scoperta poco dopo la partecipazione al reality "Temptation Island", e la sua attuale situazione con l'ex compagno Simone Margagliotti padre del bambino che aspetta. "Io e Simone viviamo nello stesso stabile ma in due piani separati. Spero che Simone riuscirà a essere un buon padre. Per adesso abbiamo trovato un equilibrio. Lui si è pentito di tutto ciò che è successo. Ma per me la delusione è tanta, e quella porta è ormai chiusa" ha raccontato a Silvia Toffanin.