MALTEMPO IN SPAGNA

Tempesta sulle Baleari, pioggia e venti forti colpiscono Maiorca

Raffiche di vento, tuoni e piogge intense: segnalati oltre 30 incidenti in poche ore

06 Nov 2025 - 12:14
00:58 

Una violenta tempesta sta colpendo le Isole Baleari, con forti piogge, tuoni e venti che stanno mettendo in difficoltà soprattutto l'isola di Maiorca. Secondo quanto riportato dai media locali, sono già stati segnalati oltre 30 incidenti legati al maltempo, tra allagamenti, caduta di alberi e danni a edifici. I forti venti stanno creando disagi alla circolazione, con rallentamenti e deviazioni in diverse aree dell'isola. Le autorità hanno invitato i residenti e i turisti alla prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non necessari e di restare lontani dalle zone costiere più esposte. Le immagini diffuse sui social mostrano strade sommerse dall'acqua e lampi che illuminano il cielo sopra Palma di Maiorca, mentre il maltempo continua a colpire la regione con intensità.