Tempesta di sabbia a Dubai: problemi per strade e aeroporti

Allarme del Centro Nazionale di Meteorologia per la ridotta visibilità

17 Ago 2025 - 11:00
00:54 

 Una tempesta di sabbia a Dubai e in altri emirati degli Emirati Arabi Uniti ha ridotto molto la visibilità. Il Centro Nazionale di Meteorologia ha emesso un allarme di tempesta di sabbia. L'NCM ha avvertito che la visibilità potrebbe ridursi a meno di 2000 metri in alcuni aeroporti come Al Maktoum e Ras Al Khaimah. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno esortato i conducenti a prestare attenzione e seguire le indicazioni durante la tempesta, durata nove ore.

