Tempesta di neve sull'Everest, centinaia di escursionisti intrappolati a oltre 4.900 metri

Soccorritori al lavoro per aiutare centinaia di escursionisti rimasti intrappolati per la violenta tempesta di neve che si è abbattuta nei campeggi turistici su un pendio del Monte Everest, in Tibet. Circa 350 escursionisti avevano raggiunto un punto di incontro nel territorio di Tingri e i soccorritori sono in contatto con altri 200. Gli escursionisti erano rimasti intrappolati a un'altitudine di oltre 4.900 metri. Un escursionista che è riuscito a scendere più a valle prima che la neve bloccasse la strada ha riferito che la nevicata aveva distrutto le tende. I soccorritori si sono diretti sulla montagna per liberare i sentieri e portare giù le persone rimaste bloccate.