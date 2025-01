Tempesta di neve negli Usa, diverse città coperte di bianco

Una tempesta di neve ha attraversato il sud degli Stati Uniti coprendo alcune città a livelli mai visti prima per milioni di residenti. Le riprese dei droni hanno mostrato la nevicata a Galveston, località costiera del Texas alle porte di Houston, che ha coperto di bianco le spiagge, le strade e lo storico Pleasure Pier della città. L'umidità proveniente dal Golfo del Messico si è combinata con un sistema di bassa pressione e aria fredda per far cadere quantità significative di neve in alcune zone.