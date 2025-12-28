Logo Tgcom24
Mondo
nel week end più affollato

Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

Notevoli disagi a chi si è messo in viaggio per le vacanze di Natale, con almeno 9mila voli cancellati o ritardati da venerdì sera

28 Dic 2025 - 09:25
01:36 
