Telemarketing selvaggio, Massimiliano Capitanio a Tgcom24: "Primi benefici del blocco già evidenti"

Dal 19 novembre è scattato il blocco anche per le finte chiamate da numeri mobili. Il commissario dell'Agcom, Massimiliano Capitanio a Tgcom24 commenta la nuova norma: "Si potrà stare più tranquilli anche se il fenomeno è un cantiere in continuo movimento. Già da agosto abbiamo bloccato le chiamate che arrivavano dall'estero e qualche beneficio si è avuto. Poi siamo stati tartassati in questi mesi da telefonate che arrivavano dall'estero, ma camuffate da numeri di cellulari. Ora blocchiamo anche quello. I benefici dalla mezzanotte sono già evidenti".