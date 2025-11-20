Logo Tgcom24
Politica
L'INTERVISTA

Telemarketing selvaggio, Massimiliano Capitanio a Tgcom24: "Primi benefici del blocco già evidenti"

"Il commissario dell'Agcom commenta positivamente: "In questi mesi siamo stati tartassati da telefonate che arrivavano dai cellulari"

20 Nov 2025 - 14:24
10:44 

Dal 19 novembre è scattato il blocco anche per le finte chiamate da numeri mobili. Il commissario dell'Agcom, Massimiliano Capitanio a Tgcom24 commenta la nuova norma: "Si potrà stare più tranquilli anche se il fenomeno è un cantiere in continuo movimento. Già da agosto abbiamo bloccato le chiamate che arrivavano dall'estero e qualche beneficio si è avuto. Poi siamo stati tartassati in questi mesi da telefonate che arrivavano dall'estero, ma camuffate da numeri di cellulari. Ora blocchiamo anche quello. I benefici dalla mezzanotte sono già evidenti". 

