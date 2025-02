Telefonata Trump-Putin, Zelensky: "Non accetteremo accordo senza di noi"

"Non possiamo accettare, come Paese indipendente, alcun accordo fatto senza di noi. Lo dico molto chiaramente ai nostri partner: qualsiasi negoziato bilaterale sull'Ucraina, non su altri argomenti, ma qualsiasi negoziato bilaterale sull'Ucraina senza di noi, non lo accetteremo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre visitava una centrale nucleare nell'Ucraina occidentale. Nei suoi primi commenti ai giornalisti dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto telefonate individuali prima con il suo omologo russo Vladimir Putin e poi con lo stesso Zelensky, il leader ucraino ha detto che la cosa principale è "non permettere che tutto vada secondo il piano di Putin".