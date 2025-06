Telefonata tra Putin e Trump: 50 minuti per cercare di fermare l'escalation

Cinquanta minuti di dialogo aperto tra Mosca e Washington. L’occasione per alzare la cornetta: i 79 anni di Donald Trump, compiuti ieri, con la speranza di evitare una pericolosa escalation in Medio Oriente. È il momento delle grandi potenze, ed è soprattutto quello di Vladimir Putin, presenza ingombrante per la guerra in Ucraina ma interlocutore privilegiato nei rapporti con Teheran, rafforzati dal sodalizio nella guerra in Siria e fornitore dei droni che Mosca usa contro Kiev.