Teheran, iraniani in piazza contro Usa e Israele

Gli iraniani scendono in piazza a Teheran per protestare contro Stati Uniti e Israele in seguito agli attacchi americani contro i siti nucleari del Paese. L'attacco statunitense minaccia di aggravare il conflitto in Medio Oriente dopo che Israele ha lanciato una campagna di bombardamenti contro l'Iran, con Teheran che ha promesso di reagire al coinvolgimento degli Stati Uniti.