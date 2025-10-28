Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
correre senza confini

Technogym e World Athletics lanciano Run X, il primo mondiale di corsa su tapis roulant

Nerio Alessandri, fondatore e Ceo di Technogym, e Sebastian Coe, presidente di World Athletics, spiegano come Run X rappresenti una rivoluzione del running, trasformandolo in un'esperienza globale

28 Ott 2025 - 10:42
02:44 