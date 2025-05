Vladimir Putin e Xi Jinping si sono incontrati per un colloquio privato davanti a una tazza di tè a Mosca. Il Cremlino ha diffuso un video in cui il presidente russo offre la bevanda calda, accompagnata da pasticcini, al suo omologo cinese. In precedenza, i due leader avevano firmato una dichiarazione congiunta sull'approfondimento delle relazioni bilaterali.