Taylor Swift presto sposa: gli "auguri" di Donald Trump

"A Taylor Swift e Trevis Kelce auguro tanto amore". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo alla domanda di una giornalista sulle nozze (appena annunciate) tra la star della musica mondiale e il giocatore della Nfl. "Credo che lui sia un grande giocatore e una grande persona, e lei è fantastica", ha affermato il tycoon (ironicamente?). In occasione della corsa alla Casa Bianca, la popstar si era esplicitamente schierata contro la rielezione di Trump.