DOPO L'ANNUNCIO

Taylor Swift presto sposa: gli "auguri" di Donald Trump

"A lei e Trevis Kelce auguro tanto amore", ha detto (ironicamente?) il tycoon

26 Ago 2025 - 21:49
00:22 

"A Taylor Swift e Trevis Kelce auguro tanto amore". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo alla domanda di una giornalista sulle nozze (appena annunciate) tra la star della musica mondiale e il giocatore della Nfl. "Credo che lui sia un grande giocatore e una grande persona, e lei è fantastica", ha affermato il tycoon (ironicamente?). In occasione della corsa alla Casa Bianca, la popstar si era esplicitamente schierata contro la rielezione di Trump.

taylor swift
donald trump

