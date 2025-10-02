Taylor Mega si sottopone al prelievo degli ovuli: "Momento di sconforto e di speranza"

Taylor Mega posta dal letto d'ospedale comunicando ai follower il periodo difficile che sta affrontando. Le è stato diagnosticato un endometrio troppo sottile, a cui si aggiunge il rischio di una menopausa precoce. Così ha deciso di sottoporsi al prelievo degli ovuli per non precludersi la possibilità di diventare mamma. L'influencer 31enne pubblica le immagini subito dopo l'intervento e spiega il momento di sconforto, ma anche la speranza. "Giornata intensa - si sfoga -. Ho appena fatto il prelievo per il congelamento degli ovuli, un percorso che ho scelto per me stessa, per il mio futuro e si spera domani per un/a futuro/a mini me". Accanto alle immagini dal letto d'ospedale scrive: "Il risultato? Un solo ovulo buono. Non è quello che speravo dopo tutte le siringhe, gli ormoni, e l’attesa. Probabilmente dovrò ricominciare tutto da capo - un altro ciclo, altre iniezioni, altra pazienza. È un momento di sconforto, non lo nascondo. Ma è anche un momento di speranza (1 è sempre meglio di niente)".