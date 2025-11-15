Tangentopoli Ucraina, imbarazzo per Zelensky e alleati

L’imprenditore, amico di vecchia data di Volodymyr Zelensky, è fuggito poco prima delle perquisizioni, mentre l’inchiesta ha già portato alle dimissioni di due ministri. L’Unione Europea parla di “reputazione danneggiata” e chiede risposte rapide. Zelensky promette “piena trasparenza” e impone sanzioni ai principali indagati, nel tentativo di riconquistare la fiducia di alleati e opinione pubblica.