Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
CORRUZIONE E WC D'ORO

Tangentopoli Ucraina, imbarazzo per Zelensky e alleati

Il bagno d'oro trovato in uno degli appartamenti di Mindich hanno indignato Kiev e i suoi alleati

di Isabella Josca
15 Nov 2025 - 08:56
00:49 

L’imprenditore, amico di vecchia data di Volodymyr Zelensky, è fuggito poco prima delle perquisizioni, mentre l’inchiesta ha già portato alle dimissioni di due ministri. L’Unione Europea parla di “reputazione danneggiata” e chiede risposte rapide. Zelensky promette “piena trasparenza” e impone sanzioni ai principali indagati, nel tentativo di riconquistare la fiducia di alleati e opinione pubblica. 

video evidenza
ucraina