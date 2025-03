Tajani: "Un'Europa forte per un'Italia forte"

"Forza Europa, giovani per la libertà verso il futuro". Cento ragazzi tra 19 e i 35 anni chiamati a raccolta, a Milano, da Letizia Moratti, suddivisi in dieci tavoli dai quali sono emerse proposte e un manifesto programmatico in vista del congresso del Partito Popolare europeo, che si svolgerà ad aprile a Valencia. "Un'Europa forte per un'Italia forte" ha commentato il ministro degli Esteri Tajani a margine del convegno. E sui dazi ha detto: "No a prove muscolari, sono solo sciocchezze".