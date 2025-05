Tajani: "Siamo al lavoro per portare Adam in Italia"

"Stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni per portare in Italia Adam. Siamo al lavoro, vedremo se sarà possibile". Sono le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alla possibilità di curare nel nostro paese il piccolo Adam, figlio della dottoressa palestinese Alaa Al-Najjar che ha perso 9 figli nel corso di un raid israeliano su Gaza che ha distrutto la sua casa e ferito gravemente anche il marito.