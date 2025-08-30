Tajani: "Israele ha superato il limite, ora serve costruire e non distruggere"

"Quella di incrementare il numero di coloni oggetto di sanzioni potrebbe essere una scelta condivisibile, un messaggio chiaro per impedire di minare la base di uno Stato palestinese in futuro. Noi vogliamo costruire uno Stato palestinese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando all'informale Esteri a Copenaghen, in Danimarca. "A Israele continuamo a dire 'basta'. Ha vinto contro Hamas, ora è il momento della costruzione e non della distruzione. È stato superato il limite della reazione: bisogna costruire", ha aggiunto Tajani. "Hamas deve ovviamente liberare tutti gli ostaggi senza porre ulteriori condizioni. Altrimenti rischia di usare sempre di più il proprio popolo come scudo", ha sottolineato il ministro.