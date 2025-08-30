Tajani: "Israele ha superato il limite, ora serve costruire e non distruggere"

Il ministro è a Copenaghen, in Danimarca, per l'informale Esteri
"Quella di incrementare il numero di coloni oggetto di sanzioni potrebbe essere una scelta condivisibile, un messaggio chiaro per impedire di minare la base di uno Stato palestinese in futuro. Noi vogliamo costruire uno Stato palestinese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando all'informale Esteri a Copenaghen, in Danimarca. "A Israele continuamo a dire 'basta'. Ha vinto contro Hamas, ora è il momento della costruzione e non della distruzione. È stato superato il limite della reazione: bisogna costruire", ha aggiunto Tajani. "Hamas deve ovviamente liberare tutti gli ostaggi senza porre ulteriori condizioni. Altrimenti rischia di usare sempre di più il proprio popolo come scudo", ha sottolineato il ministro.
Sulla questione ucraina, "credo si debbano fare delle sanzioni finanziarie che costringono Vladimir Putin a non avere i più mezzi economici per pagare gli stipendi altissimi, tre volte di più degli operati, ai militari", ha detto Tajani. "Bisogna far venir meno gli strumenti finanziari. Non credo ci siano basi giuridiche per fare altri tipi di sanzioni contro i privati russi", ha aggiunto. "Bisogna cercare di convincere la Russia ad arrivare a più miti consigli. Il suo è un atteggiamento sbagliato, gli attacchi contro la popolazione civile sono privi di senso", sottolinea Tajani da Copenaghen.
