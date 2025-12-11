Tajani in missione in India per le aziende italiane

Il Forum India-Italia si è concluso con la firma di cinque accordi. Simest, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp) che sostiene la crescita internazionale delle imprese italiane, ha firmato con la Camera di commercio indiana (Icc) un memorandum d'intesa volto a intensificare la collaborazione economica tra i due Paesi e a favorire nuove opportunità di investimento bilaterale. Cavagna e Ace Brass hanno dato vita alla società Cavagna Group Ace Brass Tech Private Limited, con una quota del 51 per cento per Cavagna e un investimento italiano di cinque milioni di euro. Prada si è accordata con i partner locali Lidcom e Lidkar per la produzione di sandali Kolhapuri nello Stato del Maharastra. C'è poi un'intesa tra Danieli e Steel Authority of India Limited (Sail). Infine, Carpisa (Kuvera Spa) e Neopolis hanno firmato un accordo per l'apertura di punti vendita Carpisa in India: l'obiettivo è aprirne cento entro il 2045.