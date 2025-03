Tajani: "Il governo condivide la proposta di von der Leyen sul riarmo"

A proposito di "ReArm Europe", "il governo italiano condivide la proposta di Ursula von der Leyen, che è stata approvata da tutti i governi Ue nell'ultimo Consiglio europeo". Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, parlando a "4 di sera Weekend" su Rete 4. "Non useremo i fondi di coesione per la difesa perché riteniamo che vadano usati per altri fini, sanitari, sociali" ma "non confondiamo la sicurezza con la guerra e con la pace. La pace si difende anche rinforzando propria sicurezza", ha proseguito