Mondo
LA MISSIONE

Tajani chiude l'anno in Gibuti: "Con Aspides difendiamo la nostra economia"

Nella piccola repubblica stretta fra il golfo di Aden e il Mar Rosso"operano ogni giorno soldati e marinai italiani

di Enrico Laurelli
22 Dic 2025 - 20:30
01:33 
antonio tajani