Tajani: "Nessun italiano coinvolto nella sparatoria a Sydney"

"Non ci risultano italiani coinvolti nell'attentato a Sydney". Lo ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a "Diario del Giorno" su Rete4. Quanto successo "è frutto di una campagna antisemita. Queste povere vittime non hanno nulla a che vedere con ciò che accade in Cisgiordania o a Gaza durante questi giorni travagliati, questi mesi complicati", ha sottolineato Tajani. "Dobbiamo far sì che non ci siano reazioni. Il rischio è che l'attentato possa essere orchestrato per avere una reazione dura da parte di Israele proprio nel momento in cui si sta passando dalla prima alla seconda fase del cessate il fuoco. Mi auguro che non sia un'idea criminale per cercare di rompere questa nuova fase e ricominciare con la guerra", avverte il ministro.