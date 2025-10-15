Logo Tgcom24
Tajani alla Camera: "Ai tre carabinieri morti il pensiero commosso del governo"

Le"parole del ministro degli Esteri e vice premier sono state accolte da un lungo applauso

15 Ott 2025 - 10:54
01:14 

"Non posso non pensare con profonda commozione ai tre giovani carabinieri scomparsi ieri mentre compivano una missione delicata. Ancora una volta le forze dell'ordine hanno pagato con la vita il loro impegno coraggioso e il loro grande senso del dovere. Ai carabinieri scomparsi va il pensiero commosso dell'intero governo e la gratitudine di tutti gli italiani. Ci stringiamo idealmente ai familiari delle vittime e ai feriti rivolgiamo l'augurio di una pronta guarigione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando, nella sua informativa urgente alla Camera sul piano di pace per Gaza, dei Carabinieri presenti in Palestina dal 2013 con una missione bilaterale di addestramento.

