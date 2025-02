Tajani al Tg4: "Sul caso Almasri poca coerenza dalla Corte dell'Aja"

"Non vedo una grande coerenza" nel modo in cui ha agito la Cpi sul caso Almasri. "Non ho capito perché non è intervenuta quando" il generale libico "girava per l'Europa. E' lecito porsi sempre qualche domanda". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani al Tg4, aggiungendo che la Corte ha fatto anche "un po' di pasticci, con una nota in inglese scritta un po' così...".