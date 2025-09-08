Tajani al Tg4: "Non si risolve Gaza facendo atti terroristici in Israele"

"Il ministro:""Non riconosciamo oggi la Palestina, noi Italia, perché non esiste lo Stato palestinese"
Il ministro degli Esteri affronta la situazione mediorientale: "Non riconosciamo oggi la Palestina, noi Italia, perché non esiste lo Stato palestinese. Però stiamo lavorando per costruirlo. E' un'operazione diplomatica lunga, difficile, ma l'obiettivo deve essere questo. Pace e fine di tante carneficine.
Non è che si risolve la difesa di Gaza facendo atti terroristici in Israele. Anzi, si peggiora, altro che atto eroico" ha detto commentando le affermazioni di Hamas, che ha definito "eroi" gli attentatori di Gerusalemme.
