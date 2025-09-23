Tajani a Tgcom24: pronti a riconoscere una Palestina senza Hamas e con ostaggi liberi

Antono Tajani spiega di "aver ascoltato le parole di Trump all'assemblea delle Nazioni Unite. Alcune posizioni sono condivisibili tra queste quelle di un'Onu che sia più protagonista. Non dimentichiamo l'inerzia delle Nazioni Unite nei primi della guerra in Ucraina". E sulla Palestina: "Pronti a riconoscerla anche in tempi brevi ma lo Stato deve essere guidato dall'Anp, non da un gruppo terroristico come Hamas".