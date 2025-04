Tajani a Osaka inaugura il Padiglione Italia a Expo 2025

"Sulle spese per la difesa noi siamo pronti ad arrivare al 2% del Pil, presto ci sarà l'annuncio ufficiale da parte del presidente del Consiglio". Lo ha detto il vicepremier Tajani definendo questa decisione "un segno della volontà italiana di rafforzare il pilastro europeo della Nato". Ad Osaka Tajani ha inaugurato il Padiglione Italia all'Expo. Con il Made in Italy "siamo in grado di abbattere le barriere tariffarie", ha aggiunto.