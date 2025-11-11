Taiwan si prepara all'arrivo del tifone Fung-wong: evacuate 3mila persone

Tramite il suo profilo Facebook, il presidente taiwanese, Lai Ching-te, ha invitato la cittadinanza a non recarsi in montagna, sulle coste o in altre zone potenzialmente pericolose. A settembre, 18 persone hanno perso la vita nella contea di Hualien a causa di alluvioni provocate da un tifone. Le autorità di Hualien e della vicina contea di Yilan hanno disposto la chiusura di scuole e uffici.