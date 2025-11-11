Taiwan si prepara all'arrivo del tifone Fung-wong: evacuate 3mila persone

Attese forti piogge sulla costa orientale dell'isola
Il governo di Taiwan ha disposto l'evacuazione di oltre 3mila persone in quattro contee e città a causa dell'approssimarsi del tifone Fung-wong (ora declassato a tempesta), che secondo i meteorologi dovrebbe abbattersi nelle prossime ore con forti piogge sulla costa orientale dell'isola. Successivamente, il ciclone dovrebbe attraversare la parte meridionale di Taiwan, per poi abbattersi sulle contee orientali di Taitung e Hualien.
Tramite il suo profilo Facebook, il presidente taiwanese, Lai Ching-te, ha invitato la cittadinanza a non recarsi in montagna, sulle coste o in altre zone potenzialmente pericolose. A settembre, 18 persone hanno perso la vita nella contea di Hualien a causa di alluvioni provocate da un tifone. Le autorità di Hualien e della vicina contea di Yilan hanno disposto la chiusura di scuole e uffici.