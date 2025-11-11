Taiwan, il fiume Mataian straripa: auto travolte dal fango

Le forti piogge portate dal tifone Uwan hanno provocato gravi inondazioni nella contea di Hualien
In Taiwan il maltempo ha colpito con forza la regione orientale di Hualien. Le immagini arrivano da Mingli Village, nel distretto di Wanrong, dove il fiume Mataian è esondato a causa delle piogge torrenziali portate dal tifone Uwan. Nel video si vedono le acque fangose invadere le strade e sommergere completamente un'auto, trascinata via dalla corrente. I residenti hanno documentato la scena da lontano, mentre le autorità locali hanno invitato la popolazione a mettersi al sicuro nelle zone più elevate. Le precipitazioni hanno provocato smottamenti e danni diffusi, costringendo i soccorsi a intervenire in diverse aree isolate.