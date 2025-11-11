Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
piogge torrenziali a est

Taiwan, il fiume Mataian straripa: auto travolte dal fango

Le forti piogge portate dal tifone Uwan hanno provocato gravi inondazioni nella contea di Hualien

11 Nov 2025 - 11:30
00:29 

In Taiwan il maltempo ha colpito con forza la regione orientale di Hualien. Le immagini arrivano da Mingli Village, nel distretto di Wanrong, dove il fiume Mataian è esondato a causa delle piogge torrenziali portate dal tifone Uwan. Nel video si vedono le acque fangose invadere le strade e sommergere completamente un'auto, trascinata via dalla corrente. I residenti hanno documentato la scena da lontano, mentre le autorità locali hanno invitato la popolazione a mettersi al sicuro nelle zone più elevate. Le precipitazioni hanno provocato smottamenti e danni diffusi, costringendo i soccorsi a intervenire in diverse aree isolate. 