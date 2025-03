Taglio dell'iva sulle ostriche, Lollobrigida non è l'unico ad averlo proposto

La polemica politica si combatte anche a colpi di… ostriche e di tartufi! In Senato avviene una degustazione di ostriche con i pescatori, fra cui quelli veneti di Goro: nelle immagini del Foglio l'iniziativa promossa dal senatore di Fdi Balboni per sensibilizzare sulla situazione della pesca in Italia, con i danni provocati dal granchio blu.