Tagliatelle al ragù protagoniste... in Senato

Evento organizzato da Pier Ferdinando Casini contro i dazi sulla pasta

07 Ott 2025 - 18:49
00:56 

Tagliatelle al ragù protagoniste per un giorno alla mensa del Senato, grazie a un evento organizzato da Pier Ferdinando Casini con gli “Apostoli della tagliatella”. Politica e tradizione si incontrano tra degustazioni e battute, in difesa del Made in Italy contro i dazi sulla pasta. Presenti i senatori di tutti i partiti, tra cui anche il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa, arrivato in ritardo ma giusto in tempo per un assaggio.

