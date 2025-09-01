Sydney, un suv si schianta contro il consolato russo

A Sydney un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver sfondato con un suv i cancelli del consolato russo. La polizia è stata chiamata alle 8 del mattino al consolato nel sobborgo orientale di Woollahra, dove era stato segnalato un veicolo non autorizzato parcheggiato nel vialetto. La polizia ha tentato di parlare con il conducente che invece ha fatto schiantare la sua Toyota Kluger contro i cancelli. Due agenti di polizia hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi dai paramedici.