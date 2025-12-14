Sydney, il film della strage di Bondi Beach

Sulle immagini più drammatiche della sparatoria di Bondi Beach a Sydney, alcuni aggiornamenti. E' salito ad almeno 12 morti il bilancio della sparatoria di massa. Tra le vittime c'è anche uno dei due attentatori, mentre il secondo è in stato di fermo ed è in condizioni critiche. Fonti della polizia hanno nel frattempo riferito al quotidiano "Herald Sun" che gli assalitori hanno anche lanciato delle bombe a tubo (o "tubi bomba") contro i civili, ma gli ordigni non sono esplosi.