la sparatoria sulla spiaggia

Sydney, a Bondi in 200 organizzano una nuotata per omaggiare le vittime dell'attentato

Le persone uccise avevano un'età compresa tra 10 e 87 anni

17 Dic 2025 - 12:13
00:46 

Circa 200 persone hanno partecipato ad una nuotata commemorativa a Bondi Beach a Sydney per rendere omaggio alle vittime della sparatoria di massa di domenica scorsa. Quindici le persone che sono state uccise durante la celebrazione di Hanukkah. "E' stato un attacco terroristico ispirato dallo Stato islamico", ha detto martedì il commissario di polizia federale australiano Krissy Barrett. Venticinque persone sono ancora ricoverati negli ospedali, dieci di loro in condizioni critiche. Tre di loro sono bambini. Nell'attentato è rimasto ferito anche Ahmed al Ahmed, l'uomo ripreso in un video mentre affrontava e disarmava un aggressore, prima di puntargli contro l'arma e poi appoggiarla a terra. Le persone uccise avevano un'età compresa tra 10 e 87 anni.

