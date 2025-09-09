Logo Tgcom24
Mondo
Elisabet Lann alla sua presentazione ufficiale

Svezia, la ministra della Salute collassa al suo primo giorno d'incarico

Elisabet Lann si è sentita male "per un calo di zuccheri", durante la conferenza di presentazione. Le immagini dall'emittente nazionale"svedese Svt

09 Set 2025 - 22:16
00:29 
svezia
video evidenza

