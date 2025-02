La Svezia si è fermata per un minuto di silenzio a una settimana dalla strage di Orebro, la peggiore sparatoria di massa nella storia del Paese. Con le bandiere a mezz'asta, a mezzogiorno la Nazione ha commemorato le dieci vittime della tragedia. In un discorso televisivo domenica sera, il primo ministro Ulf Kristersson aveva annunciato il minuto di silenzio nazionale: "La Svezia è un Paese in lutto", aveva detto.