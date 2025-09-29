Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
PRIMA DELLA VISITA DI NETANYAHU

Suv del Secret Service si incendia fuori dalla Casa Bianca

Il veicolo si trovava all'angolo tra la 18th Street e Pennsylvania Avenue

29 Set 2025 - 18:18
00:26 

Un veicolo del Secret Service ha preso fuoco all'esterno della Casa Bianca, causando la chiusura delle strade in vista della visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri