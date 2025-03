Il reportage: Susiya (Palestina), gli attacchi dei coloni e l'aggressione al regista Ballal

"I coloni sono arrivati durante la rottura del digiuno di Ramadan, mio marito è uscito a filmare e mi ha detto di chiudermi in casa con i nostri tre figli che erano terrorizzati. Dopo la vittoria dell'Oscar la situazione qui è peggiorata, sono aumentati gli attacchi dei coloni". Lo racconta ai microfoni di Tgcom24 la moglie di Hamdan Ballal, il co-regista di "No other land", il documentario premio Oscar che raccontata proprio le violenze dell'esercito e dei coloni. L’uomo è stato aggredito e arrestato.